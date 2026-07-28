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Kıbrıs Gazisi Mustafa Kır Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mustafa Kır Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Kır, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Kır, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Babaeski ilçesine bağlı Kuleli Köyü Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirilen askeri törene, Kır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski 1'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında tören alanına taşınan Kıbrıs Gazisi Mustafa Kır, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Törenin ardından protokol üyeleri, merhum gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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