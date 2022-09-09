Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Yerel Haberler Ankara'da hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Bekir Sıtkı Taşçı, Çankırı'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Bekir Sıtkı Taşçı, Çankırı'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs gazisi Bekir Sıtkı Taşçı (73), Ankara'da hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Taşçı'nın cenazesi, memleketi Ankara'nın Orta ilçesine getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Orta Merkez Camiine getirilen Taşçı için cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, gazinin yakınları, Kaymakam Mehmet Ali Uzun, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Taşçı'nın cenazesi, İlçe Mezarlığında toprağa verildi. - ÇANKIRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Çankırı Ankara Kıbrıs Yerel Haberler

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