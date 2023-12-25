Kıbrıs Gazisi Şarköy'de Toprağa Verildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde hayatını kaybeden 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlığının ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karaca için, Şarköy ilçesi Çınarlı Camii'nde cenaze namazı merasimi düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Karaca'nın cenazesi, askeri törenle Çınarlı Mezarlığı'na defnedildi.

Düzenlene cenaze namazı ve uğurlama törenine Karaca'nın ailesi, yakınlar ve Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Fatih Solmazlar, Şarköy İlçe Garnizon Komutan Vekili Ersel Olçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Süleyman Mutlu ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ