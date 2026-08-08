Kıbrıs Gazisi Haşim Sevinç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'da kanser sebebiyle hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Haşim Sevinç, Karasu ilçesinde resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Haşim Sevinç için Karasu ilçesi Ulu Cami'de tören düzenlendi. Resmi törenin ardından ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sevinç'in naaşı, dualar ve gözyaşları arasında Kuzuluk Cennettepe Mezarlığı'na defnedildi. Sevinç'in cenaze törenine katılan protokol üyeleri, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı