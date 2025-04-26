Kıbrıs gazisi Niyazi Ceylan'a son görev

Ordu'da vefat eden Kıbrıs gazisi emekli astsubay Niyazi Ceylan, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

85 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Niyazi Ceylan için Dereli köyünde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Ceylan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören ve dualar eşliğinde köy mezarlığında defnedildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Ahmet Ünverdi, "Kore'de Kıbrıs'ta fiilen savaşa katılan ölürse şehit, kalırsa gazi eğer yaralanırsa gazi olarak kalmaktadır. Şuan da vefat eden çok değerli abimiz, Kıbrıs Gazisi olan Niyazi Ceylan'a Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Cenaze törenine Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Binbaşı Nuri Saçlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Kartal, Ceylan'ın yakınlarına başsağlığı diledi. - AMASYA