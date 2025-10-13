Haberler

Kıbrıs Gazisi Cemal Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazilerden Cemal Şahin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Şahin için düzenlenen cenaze törenine Ordu Valisi ve birçok vatandaş katıldı.

Ordu'da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Cemal Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve gazilik unvanına sahip olan Gazi Cemal Şahin (72), dün geçirdiği kalp krizi sonucu Mesudiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Şahin için bugün Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde tören düzenlendi. Gazi Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutunu askeri personel törenle musalla taşına yerleştirmesi sonrası cenaze namazı kılındı, sonrasında ise aynı mahallede toprağa verildi.

Cenaze namazına Ordu Valisi Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Gazi Şahin'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
