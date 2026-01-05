Haberler

Kar keyfi Ketençimen Kayak Merkezi'nde yaşandı

Güncelleme:
Niğde'de etkili kar yağışının ardından faaliyete geçen Ketençimen Kayak Merkezi, soğuk havaya rağmen kayak ve kızak keyfi yaşamak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Hem amatör hem de profesyonel kayakçılar, kış turizminin tadını çıkardı.

Niğde'de etkili olan kar yağışının ardından yeniden faaliyete geçen Ketençimen Kayak Merkezi, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Soğuk havaya rağmen kayak ve kızak keyfi yaşamak isteyeler, sabahın erken saatlerinden itibaren kayak merkezine akın etti. Hafta sonu boyunca yoğun ilgi gören Ketençimen Kayak Merkezi'nde pistler ve dinlenme alanlarında hareketlilik yaşandı. Niğde ve çevre illerden kayak merkezine gelen vatandaşlar, hem spor yapma hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buldu. Amatör ve profesyonel kayakçılar pistlerde kayarak karın tadını çıkarırken, çocuklar kızaklarla eğlenceli anlar yaşadı.

Niğde'nin yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçiler de Ketençimen Kayak Merkezi'nde kış turizminin keyfini yaşadı. Kayak merkezini ziyaret eden vatandaşlar yaptıkları değerlendirmelerde, güzel ve eğlenceli zaman geçirdiklerini belirterek, Ketençimen Kayak Merkezi'nin kış aylarında önemli bir sosyal ve turistik alan olduğunu ifade etti. - NİĞDE

