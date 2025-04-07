Keşan'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Edirne'nin Keşan ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası kar yağışı gece yarısı etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde artan kar yağışını vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti.
Keşan'da beklenen kar yağışı başladı
EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, Keşan'da kar yağışı gece yarısı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışının başladığını görenler, evlerinin balkonlarına çıkarak bahar mevsiminde başlayan kar yağışını cep telefonlarının kameraları ile kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER GÜREL - Yerel