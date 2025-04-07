Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde

Kılıçdaroğlu'nun sağ kolunu Özel yanına aldı
Yolsuzluk soruşturmasında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! KKTC'de yakalanan reklamcı tutuklandı
Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Özgür Özel'in A takımı belli oldu
Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

Özgür Özel'in "cunta" çıkışına Bakan Fidan'dan zehir zemberek tepki

Keşan'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası kar yağışı gece yarısı etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde artan kar yağışını vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti.

Keşan'da beklenen kar yağışı başladı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, Keşan'da kar yağışı gece yarısı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışının başladığını görenler, evlerinin balkonlarına çıkarak bahar mevsiminde başlayan kar yağışını cep telefonlarının kameraları ile kaydetti.

Keşan'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER GÜREL - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.