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Munzur Dağları'nda Eylül Ayında Kar Sürprizi: Kepir Yaylası'nda Kar Topu Keyfi

Munzur Dağları'nda Eylül Ayında Kar Sürprizi: Kepir Yaylası'nda Kar Topu Keyfi
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Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda 3 bin 377 metre rakımlı Kepir Yaylası, sonbaharın başında kış manzaraları sundu. Yaylaya çıkan gençler, yazdan kalan kar örtüsünde kar topu oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Yıl boyunca karla kaplı yüksek kesimler, eylül ayında bile doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerinde yer alan Kepir Yaylası, sonbaharın ilk günlerinde kış manzaralarını aratmayan görüntülere sahne oldu. Yaylaya çıkan bir grup genç, kar örtüsünün üzerinde kar topu oynadı.

Deniz seviyesinden 3 bin 377 metre yükseklikte bulunan yaylaya çıkan gençler, bölgede yaz aylarından kalan kar örtüsünü fırsata çevirdi. Gençlerin birbirlerini kar topuyla kovaladığı anlar renkli görüntüler oluştururken, yüksek rakımlı yaylada eylül ayında karla karşılaşılması dikkati çekti.

YILIN 12 AYI KAR VAR

Tunceli'nin yüksek dağları, özellikle Munzur Dağları'nın zirve ve yüksek plato kesimleri, yıl boyunca kar ve buzullarla kaplı kalıyor. Bu nedenle kent merkezinde yaz sıcaklıklarının hissedildiği eylül günlerinde bile Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerinde kış manzaraları görülebiliyor.

Kepir Yaylası da bu özelliğiyle Tunceli'nin dikkati çeken yüksek rakımlı doğal alanları arasında yer alıyor.

3 BİN 377 METREDE SAKLI DOĞA ALANI

Ovacık ilçesi sınırlarında, Munzur Dağları üzerinde bulunan Kepir Yaylası, 3 bin 377 metrelik rakımıyla bölgenin yüksek dağ platolarından biri olarak öne çıkıyor. Geniş çayırları, dereleri, yüksek dağları ve buzul gölleriyle bölge, özellikle doğa yürüyüşü ve dağcılık tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: ANKA
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