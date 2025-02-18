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Kenyalı Mary, Adıyaman'da Müslüman Oldu

Kenyalı Mary, Adıyaman'da Müslüman Oldu
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Kenyalı kadın Mary, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Sahabe Safvan Bin Muattal'dan etkilenerek İslam dinini araştırdı ve Müslüman olmaya karar verdi. Müftülük tarafından düzenlenen programda Kelime-i Şehadet getirerek İslam'ı kabul etti.

Adıyaman'ın Samsat ilçesine gelen Kenyalı kadın İslam dinini seçerek Müslüman oldu.

Adıyaman'da yaşamaya başlayan Kenyalı Mary, Samsat'ta metfun bulunan Sahabe Safvan Bin Muattal'dan etkilenerek İslam'ı araştırmaya başladı. Yaptığı araştırmalar sonucunda Müslüman olmaya karar veren Mary için Samsat İlçe Müftülüğü tarafından Safvan Bin Muattal Türbesi'nde ihtida programı düzenlendi.

Sahabe Safvan Bin Muattal'dan etkilendiğini ve bu vesile ile İslam dinini araştırdığını belirten Kenyalı Mary, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Samsat İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz öncülüğündeki programda Müslüman olarak Meryem adını alan Mary'ye Müftü Ahmet Kızmaz tarafından Kur'an-ı Kerim ve namaz seccadesi hediye edildi.

Samsat Müftüsü Ahmet Kızmaz, akla, bilime ve çağa en uygun din olan İslam Dininin evrensel bir din olduğunu, dünyanın dört bir tarafından insanların İslam dinini seçtiğini ifade etti.

Müftü Kızmaz, "İslam dini birey ve topluma bu dünyada huzur veren ve ahiret hayatının da kurtuluşuna vesile olan yegane dindir. İslam'ı araştıran her aklıselim insanın bu dini kabul etmesi kaçınılmazdır. Nitekim Kenyalı kardeşimizin yaptığı araştırmalar sonucu İslam dinini kabul etmesi de bunun bir göstergesidir. Meryem kardeşimizin İslam dinine geçmiş olması bizleri mutlu etmiştir. Kendisine her iki dünya saadeti diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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