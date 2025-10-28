Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlandı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkanı Tanfer yayımladığı mesajında şunları kaydetti; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz" diyerek bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılının gururunu milletçe kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet; Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adı"

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

'Ulusal bağımsızlığımızı kazanabilmek için girişilen büyük bir mücadele sonunda elde ettiğimiz Cumhuriyet'imizin bu yıl 102'nci yılını kutlamanın onurlu gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet ile birlikte kazanılan değerler geleceğimizin, bağımsızlığımızın ve özgür düşüncenin temel taşlarıdır. Bize çağdaş uygarlık hedefini gösteren ve bu hedefe yönelik bir devlet ve toplum yapısının temelini hazırlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnetle anıyoruz. 29 Ekim 1923'te de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bugün büyük bir mutluluk ve gururla; insandan, çoğulculuktan, hak ve hukuktan, adaletten, özgürlüklerden yana olan Cumhuriyetimizin 102'nci Yıldönümünü kutluyoruz.

"Cumhuriyetimiz, ülkemizi aydınlatmaya devam edecektir"

'Demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırdığımız Cumhuriyetimiz, Türk milletinin sonsuz varlığı ile ilelebet devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen tarihi atılımlar, mega projeler ve Türkiye Yüzyılı vizyonunda bu gün, her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken Cumhuriyetimiz, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık ilkelerinin yanında büyük bir düşüncenin ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, Büyük Önder Atatürk'ün inkılaplarıyla aydınlanmış yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek zorundayız. Bu yolda yürürken asla milli değerlerimizden ödün vermemek, milli birlik ve beraberliğimizi yükseltmek ve bu değerleri yarınlara sağlam olarak teslim etmekle görevliyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, 102 yıllık tarihsel ve kültürel miras ile ilelebet sürecek bir gelecek oluşturmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda çalışmayı, milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi her zaman sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizi bize miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." - ERZURUM