Samsun'un Çarşamba ilçesinde Şehit Nuri Pamir İlkokulu'nda kantinden aldığı simit parçası boğazına kaçan öğrenci, kantin görevlisinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görevlinin 3 yıl önce benzer bir olay yaşadığı ve bu sayede ilk yardımın önemini öğrendiği ortaya çıktı.

Çarşamba Şehit Nuri Pamir İlkokulu'nda yaşanan olayda, kantinden simit alan bir öğrenci, yemek yediği sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Simit parçasının nefes borusuna kaçması üzerine nefes almakta güçlük çeken öğrencinin yardım istediğini fark eden kantin görevlisi Azize Taşkın, hızla müdahalede bulundu. Öğrencinin yanına koşan Taşkın, Heimlich manevrası uygulayarak boğazına kaçan simit parçasının çıkmasını sağlarken, öğrenci zamanında yapılan müdahaleyle kurtuldu. O anlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Önce şakalaşıyorlar sandım"

Yaşananları anlatan kantin görevlisi Azize Taşkın, öğrencinin arkadaşının omzuna dokunarak yardım istediğini fark ettiğini belirterek, "Çocuğun arkadaşının omzuna dokunarak yardım istediğini fark ettim. Önce şakalaşıyorlar sandım. Sonrasında boğazında bir şey kaldığını anladım ve hemen yanına doğru koşarak Heimlich manevrası uyguladım. Simit parçası çıkınca çocuk rahatladı. Ben de sarıldım öptüm. Çünkü ben de anneyim. O yaşlarda çocuklarım var" diye konuştu.

"İlk yardım belgelerimiz var"

Kendisinin de 3 yıl önce benzer bir olay yaşadığını anlatan Taşkın, "Çok soğukkanlı gözüküyorum ama ben de çok panik oldum. Çünkü aynı şey benim de başıma gelmişti. 3 yıl önce boğazımda bir şey kalmıştı ve eşim kurtarmıştı. Yaşadığım bu olaydan sonra ilk yardım eğitimine daha çok önem verdim. Herkesin bilmesi gereken bir şey. Bizim de kantin çalışanları olarak ilk yardım belgelerimiz var. Bu konuda tecrübeliyiz. Daha önce yapmadım ama bu çocuğumuzda tecrübe ettim. Çocuğun arkadaşının omzuna dokunarak yardım istemesinin ailesi tarafından bilinçli yetiştirildiğini gösteriyor. Olay sonrasında diğer arkadaşının ona sarılması çok duygusal bir andı. Allah kimseye yaşatmasın. Kimsenin başına gelmesin inşallah ama gelirse de bilinçli insanların yanında gelsin. Görüntüler yayımlandıktan sonra çok olumlu dönüşler aldım. Ben insanlık vazifemi yaptım. Kimseden bir şey beklemiyorum. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı