Lise öğrencisi lenf kanserini kendi kök hücreleriyle yendi

Adana'da lenf kanseriyle mücadele eden 17 yaşındaki lise öğrencisi, hastalığı tekrarlayınca kendi kök hücrelerinin kullanıldığı tedaviyle hayata tutundu.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Piri Reis Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mehmet Çağrı Kandemir, 2024 yılı Kasım ayında boynunda oluşan şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Şişlik ilk etapta yağ bezesi sanıldı, ardından yapılan biyopsi sonucunda lenf kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık bir yıl eğitimine ara vermek zorunda kalan çocuk, hastanede yoğun bir tedavi sürecine girdi. Doktorları Kandemir'e önce kurtarma tedavisi kapsamında kemoterapi uyguladı. Bu süreçte kendisinde kök hücre toplanarak saklandı.

Yaklaşık 7 ay süren kemoterapi tedavisinin ardından hastalığı yenen Kandemir'in iki ay sonra yapılan kontrollerde hastalığı yeniden nüksetti. Bunun üzerine daha önce kendisinden alınan kök hücreler tekrar vücuduna nakledildi ve Kandemir bu sayede hayata tutundu.

Yaşananları anlatan Kandemir, "Boynumda bir şişlik oluşmuştu. Önce yağ bezesi dendi. Sonra biyopsi yapıldı ve kanser olduğumu öğrendim. Uzun süre tedavi gördüm. Hastalığı atlattığım söylendi ama iki ay sonra tekrar etti. Daha önce toplanan kök hücrelerim bana geri verildi ve bu sayede kurtuldum" dedi.

Süreçte en büyük şansının kendi iliğinin kullanılması olduğunu aktaran Kandemir, "Normalde başkasından alınan iliğin tutması daha zor bir süreç. Benim kendi iliğim kullanıldığı için toparlanmam daha kolay oldu. Doktorum olmasaydı çok daha ağır bir süreç yaşayabilirdim" ifadelerini kullandı.

Tedaviye olumlu yanıt veren Kandemir, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, en büyük hayalinin eğitime devam edip üniversite sınavına hazırlanmak olduğunu da sözlerine ekledi. - ADANA