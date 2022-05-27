Kemeraltı Günleri Başladı. Tunç Soyer: "Kemeraltı İzmir Turizminin Kaldıracı Olacak" - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın tanıtılması ve geliştirilmesi için düzenlenen 'Kemeraltı Günleri' coşkuyla başladı. Konak Meydanı'nda başlayan etkinlikler tarihi çarşıdaki kortejle devam etti. Kemeraltı'nın sadece alışveriş merkezi değil kültürün, sanatın ve gastronominin can damarı, İzmir'in kalbi olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Kemeraltı'nın yaratacağı turizm potansiyeli, bütün İzmir için turizmin kaldıracı olacak" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık süreci hazırlıkları devam eden Kemeraltı'nı ayağa kaldırma hedefi doğrultusunda düzenlenen Kemeraltı Günleri başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Kemeraltı Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ve Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM) iş birliğiyle organize edilen etkinlik, Kemeraltı kültürünün tanıtılması ve ticaret hacminin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Etkinlik iki gün sürecek.

Konak Meydanı'nda şölenle başlayan Kemeraltı Günleri'nin açılışına CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko ve Tacettin Bayır, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Ticaret Odası Başkan Danışmanı Mine Güneş Kaya, Kemeraltı Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Semih Girgin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, sanatçılar ve çok sayıda İzmirli katıldı.

"İZMİR 1 MİLYON TURİSTLE YETİNEMEZ"

Kemeraltı Günleri'nin açış konuşmasını yapan Tunç Soyer, Kemeraltı'nın İzmir'in kalbi olduğunu ifade ederek, "Kemeraltı, İzmir'in en büyük, en eski alışveriş merkezidir. Fakat bu unvana rağmen hak ettiği değeri almıyor. Bu, kabul edilebilir bir şey değil. Kemeraltı, Kadifekalesi'yle, Agora'sıyla, olağanüstü lezzet duraklarıyla, alışveriş imkanlarıyla çok daha fazlasını hak ediyor. Dün Atina'daydım. Kemeraltı'na benzeyen, Plaka adında bir mahallesi var. Hemen üzerinde de Akropolis diye bir tarihi kalıntı var. Akropolis, günde 10 bin ziyaretçi alıyor. Yaklaşık 700-800 bin nüfuslu Atina, senede 6 milyon turist alıyor. İzmir, 1 milyon turistle yetinemez. Kemeraltı, Plaka'nın yaklaşık 10 misli büyüklüğünde. Çok daha geniş bir alan, çok daha zengin, kadim bir kültürü var. Dolayısıyla çok daha fazlasını hak ediyor" diye konuştu.

"İZMİR'İN KALBİNE SUNİ TENEFFÜS YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Başkan Soyer, İzmir'in kalbine suni teneffüs yapmak istemediklerinin altını çizerek, "Biz, İzmir'in kalbi coşkuyla aksın, coşkuyla çarpsın istiyoruz. O nedenle bugün Kemeraltı'nı sanatla, kültürle, gastronomiyle İzmirlilerle buluşturmak istiyoruz. Bu festivalin amacı bu. Kemeraltı, sadece alışveriş merkezi demek değildir. Kültürün, sanatın, gastronominin can damarıdır. İzmir'in kalbidir. Biz, bunu yapmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz uzun, ama inanıyorum ki çok güzel sonuçlar alacağız. Kemeraltı'nın yaratacağı turizm potansiyeli, bütün İzmir için turizmin kaldıracı olacak. Çok daha fazlasını hep beraber başaracağız" dedi.

"KEMERALTI İLK TİCARETİ ÖĞRENDİĞİMİZ OKULDUR"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İzmir tarihinde ticari, kültürel ve sosyal değerleriyle önemli yeri olan Kemeraltı bölgesinin cazibesini ve itibarını artırmak için EGİAD olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Yelkenbiçer, "Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunun atıldığı Konak Meydanı'ndan başlayıp Kadifekale'ye kadar uzanan bu tarihi bölge, birçoğumuzun çocukluğunun geçtiği ve belki de büyüklerimizin yanında ilk ticareti öğrendiğimiz bir okuldur. Kemeraltı, sadece İzmir için değil aynı zamanda sahip olduğu kültür mirasıyla dünya ticaret ve kültür tarihi için de çok büyük bir değerdir. Bizler de üyelerimizden aldığımız güçle bölgeye yönelik yapılacak her türlü çalışmada, özellikle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Yapılan her türlü faaliyetin de takipçisi olacağız" diye konuştu.

"KEMERALTI UNESCO TARİH MİRASI'NI HAK EDİYOR"

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler ise "Kemeraltı'nın İzmir'in merkezi olduğunu, içinde birçok hikaye ve zenginlik barındırdığını herkese söylüyoruz. Ama bugün başka bir şey daha yaşıyoruz. Kemeraltı'nın UNESCO Tarih Mirası unvanını ne kadar hak ettiğini, esnafı, ziyaretçileri, vatandaşlarıyla beraber anlatmaya devam edeceğiz. UNESCO Tarih Mirası'na aday olan Kemeraltı, Kadifekale ve Agora üçgeninin olduğu bu alan TARKEM için çok önemli. Bu alanda yapılan restorasyon ve çalışmalarla bu alanı yeniden İzmir'e kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Belki de en önemlisi, bir restorasyon, bir iyileştirme yapabilirsiniz ama halkla bütünleştiremediğiniz zaman hiçbir işe yaramıyor. Kemeraltı Günleri'nin bu anlamda önemi çok büyük" dedi.

Açılış konuşmalarının arından Kemeraltı korteji, Konak Meydanı'ndan başlayarak tarihi çarşıyı dolaştı. Bando eşliğinde renkli görüntülere sahne olan korteje Kemeraltı esnafı ve ziyaretçiler alkışlarla eşlik etti.

TERRA MADRE ANADOLU ANLATILDI

Kortejin ardından davetliler, L'agora Han'daki Kemeraltı Günleri'nin ilk toplantısı olan Terra Madre Anadolu Söyleşisi'ne katıldı. Söyleşide 2-9 Eylül arasında İtalya dışında ilk kez İzmir'de yapılacak Terra Madre Anadolu İzmir 2022 hakkında bilgi verilirken gıda güvenliğinin önemi tartışıldı.

MÜZİK DOLU DAKİKALAR

İki günlük Kemeraltı Günleri kapsamında konserler, söyleşiler, yarışmalar, çocuklara yönelik etkinlikler, dans gösterileri, atölyeler, greenbox fotoğraf stüdyosu ile ücretsiz fotoğraf çekimleri ve daha birçok etkinlik, Konak Meydanı, Balıkçılar Meydanı, Küçük Karaosmanoğlu Han ve Portekiz Sinagogu başta olmak üzere tüm Kemeraltı sokaklarını dolduracak. Evrim Ateşler, Sedat Yüce, Aydok Moralıoğlu, Funda Öncü, Sinan Efe Aksoy, Dj Müslüm Ergün ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, farklı alanlarda izleyicilere müzik dolu keyifli dakikalar yaşatacak.