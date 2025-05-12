Kemaliye'de gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Kemaliye'de yağan yağmur sonrası açan güneş ile birlikte gökkuşağı oluştu. Bir ucu Kemaliye'ye diğer ucu da ilçe merkezine doğru uzanan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü ilçe sakinleri tarafından görüntülendi. Seyrine doyumsuz manzara sunan gökkuşağı, yağmur bulutlarının dağılmasıyla kayboldu.