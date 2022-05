Kediyle karşılaşan tilkinin ilginç halleri - Haberler

KARS (İHA) - Kediyle karşılaşan tilkinin ilginç halleri

KARS Kars'ta tilkinin kedi ile sınavı kameraya yansıdı. Bir onda karşısında kediyi gören tilki, bir süre şaşkınlık yaşadı.

Dereiçi mevkiinde bulunan Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Binası arkasında yiyecek arayan kızıl tilki, bir anda kedi ile karşı karşıya kaldı. Ne yapacağı şaşıran tilki biraz uzaklaşarak kediyi izlemeye başladı. Tilki den korkarak önünden kedi, daha sonra tilkiyi bekledi. İkisinin de bir birinden korktuğu karşılaşma öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bir birlerine yaklaşmaktan korkan tilki ile kedi, bir süre sonra bölgeden ayrılarak gözlerden kayboldu. O anlar an be an örenciler tarafından cep telefonuyla çekildi.