Kediyle karşılaşan tilkinin ilginç halleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kediyle karşılaşan tilkinin ilginç halleri

İhlas Haber Ajansı - Serkan Erkoç - Yerel
 - Güncelleme:

Kediyle karşılaşan tilkinin ilginç halleriKARS Kars'ta tilkinin kedi ile sınavı kameraya yansıdı.

KARS (İHA) - Kediyle karşılaşan tilkinin ilginç halleri

KARS Kars'ta tilkinin kedi ile sınavı kameraya yansıdı. Bir onda karşısında kediyi gören tilki, bir süre şaşkınlık yaşadı.

Dereiçi mevkiinde bulunan Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Binası arkasında yiyecek arayan kızıl tilki, bir anda kedi ile karşı karşıya kaldı. Ne yapacağı şaşıran tilki biraz uzaklaşarak kediyi izlemeye başladı. Tilki den korkarak önünden kedi, daha sonra tilkiyi bekledi. İkisinin de bir birinden korktuğu karşılaşma öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bir birlerine yaklaşmaktan korkan tilki ile kedi, bir süre sonra bölgeden ayrılarak gözlerden kayboldu. O anlar an be an örenciler tarafından cep telefonuyla çekildi.

İhlas Haber Ajansı / Serkan Erkoç - Yerel

Kafkas Üniversitesi, Dereiçi, Kars, kedi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title