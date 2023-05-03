Keçiören'de vatandaşların beğenisine sunulan Togg yoğun ilgi gördü

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen program ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Togg, Keçiören halkı tarafından yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türk mühendisleri tarafından yapılan Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen program ile Keçiören halkının beğenisine sunuldu. Gemlik mavisi rengiyle vatandaşların beğenisine sunulan Togg, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kimileri Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili Togg ile fotoğraf çekindi, kimisi ise uzun süre aracı inceledi. Programa katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, burada yaptığı konuşmada, "Togg, Keçiören kent meydanında görücüye çıkartıldı. Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Togg'a inanmayan varsa gelsin. Togg yollara çıktı artık. Türkiye için bir kazanımdır. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen mühendislerimize ve teknik adamlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir ülkenin güçlü olabilmesi için kendi arabasını kendi üretmelidir. Milli bir sanayiye sahip olmalıdır. Milli bir sanayimiz olursa milli bir ekonomi olur. Gelecekte daha büyük, güçlü, zengin ve Türkiye milli menfaatlerini savunan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleridir" dedi.

"İlk tercihim Togg"

Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili Togg'u görmeye gelen bölge sakini Çağın Turan, Togg'u gördüğü için duygulandığını ve gururlandığını belirterek, "Yerli ve milli bir aracımızın olması gecikmişti ama çok güzel bir adım. Burada da görmek ayrıca mutlu etti. Zaten Togg için geldim. İlerde kendi işim olursa ve maddi gücüm yeterse ilk tercihim Togg olur. İnşallah bu gibi üretimlerin devamı gelir" diye konuştu.

"Ülkeye kazandırılan en önemli velinimettir"

Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili Togg'u almak istediğini belirten Ömer Doğan ise, Togg'un gerçekten çok önemli bir araç olduğunu ifade ederek, "Tüm mühendislerimizden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bu ülkeye kazandırılan en önemli velinimettir" dedi. - ANKARA