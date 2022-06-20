Keçiören Cemevi'nin temeli törenle atıldı - Haberler

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Keçiören Cemevi'nin temeli törenle atıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Keçiören Cemevi'nin temeli törenle atıldı

Ankara'da Keçiören Belediyesinin destekleri ile inşa edilecek cemevinin temel atma töreni gerçekleştirdi.

Ankara'da Keçiören Belediyesinin destekleri ile inşa edilecek cemevinin temel atma töreni gerçekleştirdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde cemevinde temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Cemevi Yaptırma Yaşatma Kültür Derneği Başkanı Mehmet Yücer, dernek üyeleri, Alevi kanaat önderleri katılımıyla geçekleştirildi.

"Birliğimizi her alanda muhkemlememiz lazım"

Keçiören Belediye Başkanı Altınok temel atma töreninde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada "Hafriyatı belediyemiz tarafından alınan ve arsasının bir kısmının yine belediyemiz tarafından verilen Keçiören Cemevi'mizin temelini attık. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Bu cemevimiz her şeyin ötesinde bizi biz yapan değerdir. Cemevleri terbiye evleridir. Çocuklarımızı, gençlerimizi bir başkalarına kaptırmamak için birliğimizi her alanda muhkemlememiz lazım. Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin Hazretleri, Hacı Bektaş-i Veli bizim öz değerimizdir" dedi.

"Osmanlı'da Bektaşi Dergahları önemliydi"

Osmanlı döneminde Bektaşi dergahlarının önemli bir yere sahip olduğunu da hatırlatan Altınok, "Osmanlı'yı fetihten fetihe koşturan Bektaşi dergahlarımızdır, bunu kimse unutmasın. Hala Balkanlar'da bu Bektaşi dergahlarımız faaliyetlerine devam ediyor. Dolayısıyla bugün temelini attığımız ve inşallah açılışını da gerçekleştireceğimiz ilim, kültür ve edep yuvası olan cemevimiz kentimize, ülkemize, birlik ve beraberliğimize hayırlı uğurlu olsun. Pir Sultan Abdal'dan, Yunus Emre'den, Hacı Bayram-ı Veli'den, Hüseyin Gazi'den selam olsun" ifadelerini kullandı.

5 katlı olacak

Keçiören Ovacık Mahallesi'ne inşa edilecek cemevi, yaklaşık 700 metrekarelik bir alanın 250 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Kalan bölüm ise çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte dinlenme alanı olarak hizmet verecek. 5 katlı olarak yapımı tamamlanacak cemevi içerisinde; cenaze yıkama, cem yapma, morg, kültür merkezi ve yardım merkezi gibi çeşitli alanlar yer alacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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