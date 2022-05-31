Kdz. Ereğli Belediye Plajları, 11 Haziran'da Açılacak - Haberler

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilgili tüm ekipleriyle plajlar bölgesinde belediyenin sürdürdüğü çalışmaları denetledi, Sevgi ve Barış Plajları ile Dostluk Mesire Alanı'nı 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren halkın hizmetine açacaklarını duyurdu. Başkan Posbıyık ayrıca Barış Plajı'na sahne kurduklarını ve bu yaz sezonunda haftanın belirli günlerinde mini konserler düzenleneceğini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye plajlar bölgesinde süren yaz dönemi hazırlıklarını yerinde denetledi.

Belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve ilgili teknik ekiple Sevgi Plajı, Barış Plajı ve Dostluk Mesire Alanı'nı gezen Başkan Posbıyık, 11 Haziran'da plajlar bölgesini halkın hizmetine açmayı planladıklarını açıkladı.

Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Bu yıl plajlar bölgesine doğalgaz taşıdık. İzinleri yeni alabildik. Buraya getirmek zor oldu tabii. Ama doğalgaz çalışmaları bitmek üzere. Hedefimiz 11 Haziran'a plajları açmak. Hummalı bir şekilde arkadaşlar çalışıyor. Bizzat mahallinde inceliyoruz. Başkan yardımcılarının ve müdürlerin tümü burada. Kendileriyle ilgili işlerin o tarihe kadar bitmesi için özellikle uyarıda bulundum. 11 Haziran'da açılış yaparak plajlarımızı devreye sokacağız. Okullar kapandıktan sonra da belediyemizin memurlarına ait belediye kampını devreye sokacağız. Orada da doğalgaz çalışmaları şu anda devam ediyor. Bizim sınırlarımız Sevgi Plajı'nın sonuna kadar... Ondan sonraki bölge plaj değil zaten... Biz orayı plaj yapalım diye devlete yazılar yazdık. Kontrolsüz bir yer orası, her türlü alkol ve diğer malzemeler tüketiliyor, dedik. Tehlikeli işler oluyor, biz burayı muhafaza altına alalım dedik ama ilgili makamlar 'hayır' dedi. Onun için bizim sınırlarımız belli. Derenin olduğu yere kadar sınırımız var. Bizim oraya kadar cankurtaranımız olacak. Biz sorumlu olduğumuz bölgede yine halkımızın güzel bir yaz geçirmesi için her türlü çalışmayı yapıyoruz.

-BARIŞ PLAJI'NA SAHNE KURULUYOR

Bu yıl Barış Plajı'na yeni bir sahne kuruyoruz. Akşamları burası çok güzel oluyor. Denize giren akşam da buranın havasını solusun istiyoruz. Kampta kaldığım için biliyorum, yürüyüş yapmak için güzel bir yer. Gündüz deniz, akşam da haftanın belirli günleri yerel sanatçıları ve gençleri getirmek suretiyle müzik yapmak istiyoruz. İnsanlarımızı eğlendirmek istiyoruz."

ANKA / Yerel