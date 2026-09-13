Kazım Koyuncu’nun hayatını anlatan “Yarım Kalan” filminin çekimleri Artvin'de sürüyor

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yönetmen Özcan Alper, Kazım Koyuncu'nun yaşamını konu alan "Kazım Koyuncu Yarım Kalan" filminin Hopa'daki çekimlerinde filme dair açıklamalarda bulundu. Filmin yalnızca bir müzisyen biyografisi olmadığını belirten Alper, "Türkiye için önemli bir figür, önemli bir karakter. Sadece müzisyenliğiyle değil; hayattaki duruşu, yaşama bakışı, felsefesiyle ele alıyoruz" dedi.

Özcan Alper'in yönettiği, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Kazım Koyuncu'yu canlandırdığı "Kazım Koyuncu Yarım Kalan" filminin çekimleri Artvin ve Rize'de devam ediyor. Filmin 1 Ocak'ta vizyona girmesi planlanıyor.

"KAZIM KOYUNCU'NUN KENDİ SESİNİ BULMA HİKAYESİ"

Çekimlerin yoğun ancak keyifli geçtiğini belirten yönetmen Özcan Alper, filmin Kazım Koyuncu'nun yaşamının yanı sıra bir gençlik ve arayış hikayesi olduğunu söyledi.

Alper, "Kazım Koyuncu'nun hayatını anlatıyoruz. Bir müzik biyografisi ama aynı zamanda bir gençlik hikayesi ve bir arayış hikayesi. Bir kişinin kendi sesini bulma hikayesi" dedi.

"SADECE MÜZİSYENLİĞİYLE DEĞİL, DURUŞUYLA DA ÖNEMLİ BİR FİGÜR"

Kazım Koyuncu'nun müzisyen kimliğinin yanı sıra hayata bakışı ve duruşuyla da önemli bir isim olduğunu belirten Alper, filmin bu yönleri de yansıtacağını ifade ederek, "Bizim kuşak için, Türkiye için önemli bir figür, önemli bir karakter. Sadece müzisyenliğiyle değil; hayattaki duruşu, yaşama bakışı, felsefesiyle. Ama onun ötesinde de tüm Türkiye'de sevilen biri" diye konuştu.

Koyuncu'nun Karadeniz ve Lazca müziğe ilişkin algıların değişmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Alper, "Karadeniz müziğiyle ilgili, Lazca müzikle ilgili, bütün kimlikle, kültürle ilgili algıları da yıkan biri. O yüzden biz de daha çok filmde bu taraflarını anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

ÇEKİMLER ARTVİN VE RİZE'DE SÜRÜYOR

Filmin çekimlerinin Artvin'in Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinin yanı sıra Rize'nin Fındıklı, Pazar ve Çamlıhemşin ilçelerinde sürdüğünü belirten Alper, bölge halkının çekimlere desteğinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Alper, çekimlerin ekim ayına kadar devam edeceğini, filmin ise 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşmasının planlandığını belirterek, "Biz de açıkçası kendimiz çekiyoruz ama kendimiz de heyecanla sonucu bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA