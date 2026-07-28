Bursa'nın Hafızası Kazım Baykal ve Prof. Dr. Halil İnalcık Mezarları Başında Anıldı

Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasının korunması adına ömrünü adayan tarihçi ve araştırmacı Kazım Baykal, vefatının 33. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

1946 yılında arkadaşlarıyla birlikte Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu'nu kuran Baykal, Cumhuriyet döneminde Bursa'nın tarihi dokusunun korunmasına yönelik en önemli sivil toplum hareketlerinden birine öncülük etti. Yıllar boyunca yürüttüğü çalışmalarla kentin hafızasını kayıt altına alan Baykal, özellikle kaleme aldığı "Bursa ve Anıtları" adlı eseriyle Bursa tarihi üzerine en önemli kaynaklardan birini gelecek nesillere miras bıraktı.

Program kapsamında, Osmanlı ve Bursa tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla dünya çapında saygınlık kazanan Prof. Dr. Halil İnalcık da vefatının 10. yılında rahmetle anıldı. İnalcık'ın Bursa üzerine yürüttüğü akademik çalışmaların temellerini 1945 yılında Yeşil Medrese'de attığı, 1947 yılında ise Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu'na üye olarak kentin tarihi mirasının korunmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Başkanı Ali Turan, Kazım Baykal'ın yalnızca bir tarihçi değil, Bursa'nın kültürel kimliğini koruyan en önemli isimlerden biri olduğunu söyledi.

Baykal'ın kurduğu kurumun, Bakanlar Kurulu kararıyla "Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsüne alındığını belirten Turan, bu tarihi ve hukuki geçmişi sayesinde kurumun 1980 askeri darbesi döneminde kapatılmayan tek dernek olma özelliğini taşıdığını ifade etti.

Kazım Baykal ile Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Bursa ve Türk tarihine bıraktıkları mirasın gelecek nesillere aktarılacağını vurgulayan Turan, "Bu iki büyük ismi her yıl mezarları başında anmaya devam edeceğiz. Bursa'nın hafızasını oluşturan bu değerleri hiçbir zaman unutturmayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı