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Tarsus'ta Şehit Olan Hava Astsubay Samsun'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tarsus'ta Şehit Olan Hava Astsubay Samsun'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Hava Astsubay Hakan Sevinç, memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı naaşı için Ağıllar Mahallesi'nde cenaze namazı kılınırken, ailenin acısına yakınları ve protokol üyeleri ortak oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Hava Astsubay Hakan Sevinç (22), memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'da görev yapan Sevinç için Bafra ilçesi Ağıllar Mahallesi'ndeki baba ocağında cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını, Bafra İlçe Müftü Vekili ve Bafra Vaizi Ahmet Güvenler kıldırdı. Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan Hakan Sevinç, Ağıllar Mahallesi Aile Kabristanına defnedildi. Evlat acısı yaşayan anne Naşide Sevinç ve baba Aytekin Sevinç'i yakınları ile vatandaşlar yalnız bırakmadı. Törene katılanlar, acılı aileye başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

Törene; Samsun Merkez Komutanı Piyade Albay Önder Özcan, askeri erkan, protokol üyeleri, mahalle muhtarları, Sevinç ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza

TEM Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice mevkisinde meydana gelen kazada motosiklet refüje çarpmış ve kazada ağır yaralanan Hava Astsubay Hakan Sevinç, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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