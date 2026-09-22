KAYÜ'de ikinci Arabasız Kampüs etkinliğinde çevre dostu ulaşım teşvik edildi

Kayseri Üniversitesi'nde 22 Eylül Dünya Arabasız Günü kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen 'Arabasız Kampüs' etkinliği gerçekleştirildi.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi'nde, Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zeki Tekin ve Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu'nun yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Üniversite mensupları, Dünya Arabasız Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kampüse yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemleriyle gelerek, sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kampüs anlayışının KAYÜ'nün çevre çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu belirtti. Yeşil alanların korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, şu ifadelerde bulundu:

"Kayseri Üniversitesi olarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kampüs anlayışını üniversitemizin bütüncül yaklaşımının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Yeşil alanların korunması, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz 'Arabasız Kampüs' etkinliğimizle üniversitemizde çevre dostu ulaşım konusunda önemli bir farkındalık oluşturduk. Bu yıl 22 Eylül Dünya Arabasız Günü'nde etkinliğimizin ikincisini gerçekleştirerek bu farkındalığı daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz."

Motorlu araç kullanımının azaltılmasının yanı sıra yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi düşük karbonlu ulaşım seçeneklerinin teşvik edilmesinin sürdürülebilir kampüs hedeflerine katkı sunduğunu belirten Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Arabasız Kampüs uygulamamızla motorlu araç kullanımını azaltırken yaya, bisiklet ve toplu taşıma gibi daha düşük karbonlu ulaşım seçeneklerini teşvik ediyoruz. Kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz bu uygulamanın yalnızca bir günlük bir etkinlik olarak kalmayıp, çevreye duyarlı ulaşım alışkanlıklarının günlük yaşamda yaygınlaşmasına katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Temiz çevre, temiz dünya hedefi doğrultusunda attığımız her adımın değerli olduğuna inanıyoruz. Özellikle iklim değişikliğiyle mücadelenin küresel ölçekte önem kazandığı ve COP31 sürecinin iklim eylemine yönelik farkındalığı artırdığı bu dönemde, üniversiteler olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı