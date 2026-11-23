Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin ülkenin geleceğinin şekillenmesinde üstlendikleri önemli role dikkat çekerek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başkan Büyüksimitci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir milletin geleceğini şekillendiren, bilgiyle, emekle ve fedakarlıkla nesiller yetiştiren öğretmenlerimiz, toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan, onlara yalnızca bilgi değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de kazandıran öğretmenlerimiz, güçlü bir toplumun ve aydınlık yarınlarımızın en önemli teminatıdır. Günümüzde ülkelerin kalkınması, ekonomik gücü ve uluslararası rekabet kabiliyeti, sahip oldukları nitelikli insan kaynağıyla doğrudan ilişkilidir. Özellikle teknolojinin hızla geliştiği, dijitalleşmenin ve yapay zekanın hayatın her alanında etkisini artırdığı bir dönemde, eğitim ve öğretmenlerimizin üstlendiği sorumluluk her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Sanayiciler olarak çok iyi biliyoruz ki güçlü bir ekonomi, güçlü bir eğitim sistemiyle mümkündür. Üreten, geliştiren, araştıran ve yenilikçi düşünen nesiller yetiştirmek, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının temel şartıdır. Bu noktada öğretmenlerimizin emeği, yalnızca bireylerin değil, ülkemizin sanayi, teknoloji ve bilim alanındaki geleceğinin de şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Kayseri Sanayi Odası olarak eğitimi, özellikle de mesleki ve teknik eğitimi, sanayimizin geleceği açısından stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Gençlerimizin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılması, üretim kültürüyle yetişmesi ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesi konusunda eğitim camiamızla iş birliğimizi son derece önemsiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan, geleceğimizi emekleriyle inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı