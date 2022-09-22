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Kayseri haberi... Kayseri'de 2 proje için protokol imzalandı

Yerel Haberler

Kayseri haberi... Kayseri'de 2 proje için protokol imzalandı

Gelen Kayseri haberlerine göre Kayseri'de Talas ilçesine yapılacak 32 derslikli lise ve Pınarbaşı ilçesindeki enstitü binasının restorasyonu için protokol imzalandı.

Kayseri'de Talas ilçesine yapılacak 32 derslikli lise ve Pınarbaşı ilçesindeki enstitü binasının restorasyonu için protokol imzalandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda gerçekleşen protokol ile hayırsever İzzet Bayraktar tarafından Talas ilçesine 32 derslikli Anadolu Lisesi inşa edilecek, hayırsever Mustafa Yalçınkaya da Pınarbaşı ilçesindeki Pazarören Köy Enstitüsü ana binasının restorasyonunu yaptıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gökmen Çiçek, hayırseverlere teşekkür etti.

Hayırseverlerce kente yapılan eserlere sahip çıkacaklarını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Geldiğim günden itibaren İzzet amcanın hem Kayseri'de hem de Türkiye'de yaptığı hayırlara baktığımda, her birisinin servet olduğunu ve birçok noktada hayırlarının olduğunu gördüm. Kazandığını memleketinin gençlerine iyi okullarda okusunlar diye harcamış, ömrünü hayır yolunda geçirmiş. Allah İzzet amcadan razı olsun, ona uzun ömürler versin. Bizim gözbebeğimiz enstitümüzün ruhuna uygun şekilde restore edilmesi için yapmış olduğu katkıdan dolayı hayırseverimiz Mustafa Bey'e de teşekkür ediyorum."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ilçeye nitelikli bir okul kazandıracak hayırsevere teşekkür etti.

Bayraktar ise memleketi Talas'a hayır yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Benim çocuklarım da benden aldıkları ruhla hayır işlerine devam edecekler." ifadesini kullandı.

Yalçınkaya da 6 kardeşinin enstitüde parasız ve yatılı okuduğunu anlattı.

Devlete karşı olan borcunu ödemek istediğini belirten Yalçınkaya, emeği geçenlere teşekkür ettiğini bildirdi.

Vali Çiçek, konuşmaların ardından hayırseverlerle protokol imzaladı.

Protokol törenine, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve hayırseverlerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Yerel

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