Kayseri'de arama-kurtarma lojistik üssü hayata geçiyor

Kayseri'de eski havalimanı terminali AFAD'a tahsis edilerek Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü kurulacak. Afet durumlarında 15 dakikada sevkiyat, 30 dakikada uçak kalkışı hedefleniyor.

Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü, Kayseri'de hayata geçiriliyor.

Kayseri'de havalimanı terminal binasının yeni yerine taşınmasının ardından atıl duruma geçen eski terminal binası Afad'a tahsis edildi. Alana İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü kurulacak. Türkiye'de meydana gelen afetlerde arama-kurtarma malzeme ve ekipmanları ile afet bölgelerinde acil ihtiyaç duyulacak yardım malzemelerinin sevki bu üsten gerçekleştirilecek. Havalimanında askeri kargo uçaklarının da bulunacağı ve kente AFAD Birlik Müdürlüğü kurulacağı belirtildi. Projede son aşamaya gelinirken, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanacak. Havalimanında konumlanacak bu üs sayesinde afet durumlarında 15 dakika içinde sevkiyat başlayacak, 30'uncu dakikada ise uçaklar havalanmış olacak.

Modern depoları, hazır bekleyen uzman ekipleri ve tam donanımlı altyapısıyla üs yalnızca Kayseri için değil, tüm Türkiye için afet anında büyük bir umut kaynağı olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
