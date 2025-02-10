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Kayseri Valisi Kültür ve Sanat Projelerini Görüşmek Üzere Heyeti Kabul Etti

Kayseri Valisi Kültür ve Sanat Projelerini Görüşmek Üzere Heyeti Kabul Etti
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Emri Karakuş'un da katılımıyla kültür ve sanat projelerini ele aldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette; Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Halk Ozanı Emri Karakuş (Aşık Gulfani) ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Görüşmede; Kayseri'nin kültür ve sanat alanındaki projeleri üzerine sohbet edildi. Ziyarette; Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Karakuş; Türkiye'nin en genç halk ozanı Halil Daylak'ın şiirinin yer aldığı bir tabloyu Vali Çiçek'e hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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