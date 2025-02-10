Kayseri Valisi Kültür ve Sanat Projelerini Görüşmek Üzere Heyeti Kabul Etti
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Emri Karakuş'un da katılımıyla kültür ve sanat projelerini ele aldı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Ziyarette; Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Halk Ozanı Emri Karakuş (Aşık Gulfani) ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Görüşmede; Kayseri'nin kültür ve sanat alanındaki projeleri üzerine sohbet edildi. Ziyarette; Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Karakuş; Türkiye'nin en genç halk ozanı Halil Daylak'ın şiirinin yer aldığı bir tabloyu Vali Çiçek'e hediye etti. - KAYSERİ