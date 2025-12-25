KAYÜ'de geleceğin mutfak şefleri ve aşçilari önlüklerini giydi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri için Önlük Giydirme Töreni düzenlendi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında sırasıyla; Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Başkanı Öğr. Gör. Mehmet Nazikgül, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Öcal, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Kadim Bıyık, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa konuşma yaptı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa konuşmasında önlüklerini giyecek öğrencilerin gerek Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü gerekse Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programının ilk öğrencileri olma özelliğini taşıdığı belirterek, öğrencilere başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; "Üniversitemiz ana yerleşkesinde gastronomi ve mutfak sanatları ve aşçılıkla ilgili bölümlerimiz, yaklaşık bin metrekarelik alana kurulu, tam donanımlı, çağdaş altyapıya sahip ve Türkiye'nin en gelişmiş uygulama merkezlerinden biri olma niteliğini taşıyan güçlü bir eğitim ortamında faaliyet göstermektedir. Modern uygulama alanlarımız ve teknik donanımlarımızla öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama gücü yüksek, sektöre hazır bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Aşçılık ve gastronomi, yalnızca yemek pişirmekten ibaret bir uğraş değildir. Bu meslek; kültürü taşıyan, kimliği yaşatan, emeği sanata dönüştüren çok boyutlu bir alandır. Aşçılar; bir ülkenin mutfak hafızasını koruyan, yerel değerleri evrensel platformlara taşıyan ve turizmden ekonomiye kadar pek çok alanda önemli roller üstlenen meslek temsilcileridir. Bu nedenle aşçılık, hem büyük bir onur hem de ciddi bir sorumluluk gerektirir. Birazdan giyeceğiniz aşçı önlüğü, sıradan bir kıyafet değildir. Giyeceğiniz önlük; emeğin, temizliğin, disiplinin, sabrın ve meslek etiğinin simgesidir. Aynı zamanda, mutfağa adım attığınız andan itibaren taşıyacağınız bir mesleki kimliğin ve temsil sorumluluğunun da göstergesidir. Üzerinize giydiğiniz her önlük, sizi yalnızca bir öğrenci değil; geleceğin aşçısı, şefi ve gastronomi profesyoneli olarak tanımlar. Önlük giydirme törenimizdeki amaç ise öğrencilerimizin bu mesleğe bilinçli, saygılı ve sorumluluk sahibi bir başlangıç yapmalarını sağlamak, mesleklerine duydukları aidiyet duygusunu güçlendirmek ve bu yolculuğun ilk adımını anlamlı bir şekilde taçlandırmaktır. Bugün attığınız bu adım, uzun ve emek dolu bir meslek yolculuğunun başlangıcıdır" diye konuştu Açılış konuşmalarından sonra Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı'na yeni başlayan öğrencilere törenle önlükleri giydirildi. Ardından aşçılık yemin töreni gerçekleştirildi.

Yemin töreninin ardından ise Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya, Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Kadim Bıyık tarafından özel bir bıçak hediye edildi. Tören toplu fotoğraf çekiminden sonra sona erdi. - KAYSERİ