Başkan Gülsoy: "Miraç, manevi bir yükseliş ve dayanışma müjdesidir"

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Miraç Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu mübarek gecenin İslam alemi ve iş dünyası için hayırlı olmasını diledi. Gülsoy, toplumsal dayanışmaya dikkat çekerek, kin ve düşmanlıklardan arınmayı ve huzur içinde bir yaşamı vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin ve iş dünyasının mübarek gecesini tebrik etti.

Üç ayların manevi ikliminde Regaip Kandili ile başlayan rahmet yolculuğunun Miraç ile zirveye ulaştığını belirten Başkan Gülsoy, şu ifadeleri kullandı; "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V), Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükseldiği bu müstesna gece, bizler için umudun ve teslimiyetin sembolüdür. Miraç, daralan gönüllere ferahlık, yorulan ruhlara şifadır. Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu gecenin; başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."

Mesajında toplumsal dayanışmaya dikkat çeken Gülsoy, Türk milletinin bu geceyi bir muhasebe imkanı olarak görmesi gerektiğini hatırlatarak; "Miraç bir hedeftir, bir yükseliştir. Bu kutlu yolculuğun anlamını kavramaya çalışırken, özellikle yardımlaşma ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmeliyiz. Ramazan ayının müjdecisi olan bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Ruhumuzu karartan kin, haset ve düşmanlık gibi duygulardan arınmalı, kalplerimizi sevgi ve hoşgörüyle doldurmalıyız. Hep birlikte ellerimizi semaya açıp mazlum coğrafyalardaki savaşların bitmesini, milyonlarca mahzun gönlün dünyada huzura erişmesini, zulmün ve adaletsizliğin son bulmasını niyaz edelim. Rabbimden; insanlığın ortak vicdanını yaralayan tüm acıların sona bulmasını, barışın, kardeşliğin ve merhametin yeryüzünün her köşesine hakim olmasını diliyorum. Bütün üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
