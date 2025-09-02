Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Mevlid Kandili Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandilini, idrak etmenin sevinci ve huzuru içerisindeyiz" dedi.

Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü:

"Son peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), iyiliğin müjdecisidir. Yaşamıyla, davranışlarıyla, sözleriyle, sabrıyla yeryüzünde güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuştur. Barışın huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde baki olması için insanlığın göğünde umut saçan bir yıldız kümesidir. Rahmetin, merhametin, yoksulların, mazlumların Peygamberi, Resulü Kibriya Efendimiz güzel ahlakı, merhameti, hoşgörüsü ile tüm insanlığa ışık olmuştur. Mevlid Kandilleri, dünyaya gelişi tüm kutsal kitaplarda müjdelenen peygamberimizin, hadis-i şeriflerinin hatırlanması, anlaşılması ve yaşamlarımızı güzelleştirmesi için vesile olmalıdır. İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesi dileğiyle, sanayicilerimizin, hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin "Mevlid Kandilini" ve "Mevlid-i Nebi Haftasını" tebrik ediyor, bu mübarek gecede ve haftasında yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin makbul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." - KAYSERİ