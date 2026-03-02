Haberler

Kayseri'de deprem

Güncelleme:
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından, AFAD'dan alınan bilgiye göre bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde saat 08.55'te yerin 12.02 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilçede bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
