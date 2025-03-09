Kayseri'nin Hıdrellez Tepesi'nde Büyüleyici Manzara

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Hıdrellez Tepesi'nden şehrin ışıklarını izlemek görsel ziyafet oluşturuyor.

Erkilet mahallesinde bulunan Hıdrellez Tepesi, ziyaretçilerine gündüz ayrı gece ayrı manzara sunuyor. Özellikle bölgeye akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, şehrin ışıklarının yanmasıyla birlikte oluşan manzarada keyifli anlar yaşama fırsatı buluyor. Hıdrellez tepesi ayrıca vatandaşların fotoğraf çekimi için de uğrak yerlerinden bir tanesi olma özelliği taşırken, akşam saatlerinde oluşan manzara dron ile havadan görüntülendi. - KAYSERİ