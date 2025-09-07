Haberler

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nde 'Dedem Korkut' Sergisi Açıldı

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nde 'Dedem Korkut' Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Sesimiz Nefesimiz Dedem Korkut' sergisi, Dede Korkut ve dönem karakterlerinin minyatürlerini ziyaretçilere sunuyor. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

Kayseri kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 'Sesimiz Nefesimiz Dedem Korkut' sergisi ile Dede Korkut ve dönem karakterlerinin minyatürleri sergilendi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile başlayan Kayseri Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde düzenlenen 'Sesimiz Nefesimiz Dedem Korkut' sergisi ile de vatandaşlara Dede Korkut ve dönem karakterlerinin minyatürleri sergilendi.

Düzenlenen sergi, bugün saat 09.00 ile 19.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.