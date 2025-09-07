Kayseri Kültür Yolu Festivali'nde 'Dedem Korkut' Sergisi Açıldı

Kayseri kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 'Sesimiz Nefesimiz Dedem Korkut' sergisi ile Dede Korkut ve dönem karakterlerinin minyatürleri sergilendi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile başlayan Kayseri Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde düzenlenen 'Sesimiz Nefesimiz Dedem Korkut' sergisi ile de vatandaşlara Dede Korkut ve dönem karakterlerinin minyatürleri sergilendi.

Düzenlenen sergi, bugün saat 09.00 ile 19.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. - KAYSERİ