Kayseri haberleri | Vali Çiçek, Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti

Kayseri haberler... Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Vali Çiçek, sanayiciler için birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in ziyaretinde Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ın yanı sıra Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp ile Bölge Müdürü Yakup Gültekin yer aldı. Ziyaretinde Kayseri OSB yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Gökmen Çiçek; "Sanayicilerimiz için sergilediğiniz emeklerinizi görüyorum. İhtiyaç duyulan konularda sürekli görüşme halindeyiz. Sanayicilerimizin yolunu açmak için sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Beraberce sanayicilerimize faydalı hizmetler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da valiliğimizin de desteğini alarak istişare içinde sanayicilerimize ve şehrimize hizmet etmek için çalışacaklarını kaydetti.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Has Çelik firmasını da ziyaret ederek üretim birimlerini gezdi. - KAYSERİ