Kayseri'den afet bölgesi için yardım seferberliği

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında Kayseri'de toplanan yardım malzemeleri büyük bir titizlikle afet bölgelerine gönderiliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler 10 ili etkilemiş ve binlerce bina yıkılmıştı. Depremlerin ardından afet bölgelerine yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları için Kayseri Organize Merkezi Fuar Alanı'nda koordinasyon merkezi kuruldu. Burada toplanan yardım malzemeleri, ihtiyaç duyulan bölgelere gönderiliyor. Yardım kampanyasını koordine eden Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Turan Akdağ, "Organize Sanayi Bölgemizdeki fuar alanında büyük bir hangarımız var. Bütün Kayseri'deki hem ikinci el hem sıfır malzemelerimizi burada topluyoruz. 250 personelimiz ve yaklaşık 150'ye yakın gönüllümüzle malzemeleri istifliyoruz. Depremin ilk dakikasından itibaren tüm ekiplerimiz burada. İhtiyaç bölgelerimizde irtibat noktalarımız var, buradaki tüm malzemeleri teyit ederek gönderiyoruz. Bugüne kadar 300 tıra kadar malzeme gönderdik. Bu tırlarımızı da kayıt altına alıyoruz, nokta olarak gönderiyoruz. Vatandaşlarımız çok hassas, sağ olsunlar her şeyi getirip vermeye çalışıyorlar. Biz de en ufak şeyi yerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Allah onlardan da razı olsun, milletimize büyük geçmiş olsun. Gıda noktalarımız var, daha sonra yerleşik hayata geçebilmesi için malzemeleri de hazırlıyoruz. Temel ihtiyaç malzemelerimiz var. Gıda haricinde yatak ve uyku tulumları yerleştiriyoruz. Afet bölgesindeki koordinasyondan bize talep geldiği sürece anında yükleyerek, 3-4 saat içerisinde noktamıza teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ