Kayseri'den 3 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti

Yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesinde Kayseri'de görev yapan 3 kaymakam ve 1 vali yardımcısı farklı illere görevlendirilirken, 1 kaymakam ve 2 vali yardımcısı da kentte görevlendirildi.

Yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesinde Kayseri'de görev yapan 3 kaymakam ve 1 vali yardımcısı farklı illere görevlendirilirken, 1 kaymakam ve 2 vali yardımcısı da kentte görevlendirildi.

Kaymakamlar Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan atama kararlarına göre, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İzmir Vali Yardımcılığına, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Ankara'nın Akyurt İlçe Kaymakamlığına, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen Erzurum'un Oltu İlçe Kaymakamlığına, Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz, Diyarbakır Vali Yardımcılığına atandı.

2 vali yardımcısı ve 1 kaymakam Kayseri'ye atandı

Öte yandan, Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar Kayseri Vali Yardımcılığına, Erzurum'un Horasan İlçe Kaymakamı Ömer Tekeş, Kayseri Vali Yardımcılığına, Hatay Vali Yardımcısı Yusuf Turan da Develi Kaymakamlığına atandı. - KAYSERİ