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Kayseri'de Van kedisine benzetilen köpek mahallenin maskotu oldu

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde yaşayan bir köpek, göz renklerinin farklı olması nedeniyle Van kedisine benzetiliyor. Köpeğin bir gözü açık mavi, diğer gözü ise kahverengi olduğu için mahallenin maskotu haline gelmiştir.

Kayseri'de göz renklerinin farklı olması nedeniyle Van kedisine benzetilen köpek, mahallenin maskotu oldu.

Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde yaşayan ve mahalle sakinlerinin "Paşa" ismini verdiği köpek, diğerlerinden farklı. Bir gözü açık mavi, diğer gözü ise kahverengi olan köpek, güzelliği ile görenleri büyülüyor. Mahallenin maskotu haline gelen köpeğe mahalle sakinleri de özenle bakıyor.

Mahalle sakinlerinden Eşref Öcal; "Köpeğimizin bir gözü kahverengi, bir gözü mavi. Van kedisine benzetiyorlar. İlk başta bizde şaşırmıştık. Mahallemizin maskotu oldu. Küçüklüğünden beri mahallemizde ve herkes bakıyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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