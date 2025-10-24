Kayseri'de Trafik Kazası Sonrası KVKK İhlali İddiası

Kayseri'de maddi hasarlı kazaya karışan bir vatandaş, anlaşmalı tutanak tutmasının ardından evine icra tebligatı gelmesiyle mağdur edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Sümeyye Biçer de trafik kazasının ardından mağdurların bilgilerinin başka avukatlarla paylaşıldığını kaydederek, bu durumun KVKK ihlali oluşturduğunu söyledi.

Kayseri'de yaşayan Sami Sandal 2 ay önce maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından karşı tarafla anlaşmaya varan Sandal'ın evine kazadan bir süre sonra bir icra tebligatı yollandı. Durumu öğrenmek için avukata giden Sandal, karşı tarafı Ankara'dan arayan bir avukatın vekalet ücreti karşılığında kaza ile ilgili kendisine karşı icra takibi başlattığını öğrendi. İtiraz süreci başlattığını belirten Sami Sandal, "Yaklaşık 2 ay kadar önce adliye kavşağı diye bilinen mevkiide bir kazaya karıştım. Kaza sonrası karşı taraf ile kendi aramızda bir tutanak tutmuştuk. Daha sonra anlaştık ve ben onun maddi hasarını karşılayacaktım. Bu şekilde anlaşarak olay yerinden ayrıldık. Olaydan yaklaşık 1-2 hafta sonra evime tebligat geldi ve icraya verildiğimi öğrendim. Olayla ilgili de bir avukattan bilgi aldım ve sonrasında itiraz sürecimizi başlattık. Nasıl olmuş dersek de kaza ile ilgili muhtemelen kişisel bilgilerimi alarak, karşı tarafı ikna etmek suretiyle bize karşı bir icra takibi başlatmış. Avukat bize Ankara'dan ulaşmış. Muhtemelen kaza onarım merkezleri ya da başka bir merkezden numaramı ve kişisel bilgilerimizi almış. Kazaya karışan karşı tarafı arayarak ikna etmeye çalışmış, vekalet ücreti konusunda anlaşmış. Biz kazaya karışan vatandaşla anlaşmıştık. Burada avukatın amacı tamamen vekalet ücreti alarak para kazanmak. Bu kaza sonralarında vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyorum. Karşı tarafla iletişim halinde olsunlar" dedi.

Avukat Sümeyye Biçer ise karşı tarafın bir avukat tarafından aranarak ikna edildiğini söyleyerek, "Bir vatandaşımız bize geldi ve icra takibine konu edildiğini söyledi. Biz de dosyaya girip baktığımızda maddi hasarlı bir trafik kazasına yönelik bir icra takibi olduğunu gördük. Aslında aralarında bir anlaşma sağlanmış ancak karşı tarafı Ankara'dan bir meslektaşım aramış. Eğer dosyayı ona verirse bu maddi hasarlı kazadan kaynaklı aracının değer kaybı vesaire bütün giderleri için bir icra takibine konu edebileceğini ve bütün masrafları alabileceğini söylemiş. Aslında dediğimiz gibi aralarında bir anlaşma sağlanmış ama bu konuda karşı tarafa bir ikna girişiminde bulunulmuş. Burada telefon numarasını nereden aldığına dair hiçbir bilgimiz yok, nasıl ulaştığına dair hiçbir bilgimiz yok. Biz karşı tarafla görüştüğümüzde ise 'Evet ben sulh yolunu tercih etmiştim ancak bu şekilde daha avantajlı olacağı yönünde ısrarlı bir şekilde arandım' şeklinde konuştu. Bu şekilde de vekalet vermek istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Biçer, söz konusu durumda KVKK'nın ihlal edildiğini ve bilgilerin ne şekilde elde edildiğini bilmediklerini söyleyerek, "Burada Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çok açık bir şekilde ihlal ediliyor. Açık rıza olmadan kişisel bilgiler telefon numarası dahil hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılamaz, işlenemez. Ayrıca 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları gereği paylaşılamaz. Avukat karşı tarafla hiçbir şekilde işi almak amacıyla iletişime geçemez, reklam yapamaz. Bizim de bu somut olayımızda hem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hem de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereği avukatlık mesleğinin etiğine çok ciddi aykırı olan bir durum söz konusu. Bu şekilde mesajlar ve aramalar çok fazla oluyor maalesef. Bu bilgilere karşı tarafın nasıl ulaştığını asla bilmiyoruz. Bu şekilde farklı numaralardan gelen aramalarda kesinlikle bir avukata gitmeliler. Kişisel verilere nasıl ulaştığına dair bir itiraz, şikayet yolu ile ilgili bir hukuki süreç başlatmalılar. Kişisel veriler artık çok fazla gündemde ve bunun da bir avukatla görüşülüp şikayet yoluna gidilmesi yönünde düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ