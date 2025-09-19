Kayseri'de Öğrenci ve Babasından Anlamlı Konser

Kayseri'de 5. sınıf öğrencisi Salih Eren Özçevik, müzik öğretmeni babası ile okuldaki arkadaşlarına konser verdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Osman Zeki Yücesan Ortaokulu'nda Yeşil Bir Dünya İçin Konseri düzenlendi. Programda okulun 5. sınıf öğrencisi Salih Eren Özçevik de müzik öğretmeni babası Fatih Özçevik ile birlikte okuldaki arkadaşlarına konser verdi. Baba-oğul sevilen şarkıları seslendirirken, salondaki öğrenciler de şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Salih Eren Özçevik, "Ben bu okulda okuyorum. 11 yaşındayım ve arkadaşlarıma babamla birlikte konser vereceğiz. Kendi okulumdaki bu etkinlikte olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

Müzik Öğretmeni Fatih Özçevik ise, "Uzun zamandır okullarda bu şekilde etkinlikler düzenliyoruz ve konserler veriyoruz. Bugün de burada bir amaç doğrultusunda birlikteyiz. Yeşil bir dünya için el ele olsun diye bazı kuruluşların başkanlarını da buraya davet ettik. Normalde ben burada defalarca konser verdim ama bu sefer böyle bir amaç gütmek istedim. Oğlum Salih Eren de her zaman gittiğimiz okullarda da hep yanımda oluyor vokal olarak. Biz de burada olmaktan onur ve kıvanç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Mustafa Oğuz da, "Bugün burada bir etkinliğimiz var. Bu etkinlik Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda ilk dersimiz Yeşil Vatan'dı. Onun devamı şeklinde olacak. Burada bir öğrenci velimiz çocuğu ile beraber bir konser verecek. Yıl boyunca bu etkinliklerimiz devam edecek zaten bakanlığımızın talepleri de bu doğrultuda. Diğer okulların da sanıyorum ki bu etkinlikten esinlenerek farklı ve buna benzer etkinlikleri yapacaklarını düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ