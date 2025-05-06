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Kayseri'de Manda Sağım Yolculuğu, Belgesel Gibi

Kayseri'de Manda Sağım Yolculuğu, Belgesel Gibi
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Hürmetçi Sazlığı'nda manda sahiplerinin sağım için yola çıkan mandalarının sudan geçiş anları, belgesel sahnelerini aratmıyor. Bu ilginç görüntüler, hem yerli hem de yabancı turistler ve fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda mandaların sağım yolculuğu, Afrika'da çekilen belgeselleri aratmıyor.

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan ve Erciyes'in eteklerinde yer alan Hürmetçi Sazlığı; Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli bir yer tutan Sultan Sazlığı'nda mandaların merada otladıktan sonra sağım için sahiplerinin yanına giderken sudan geçme anları ise izleyenleri hayran bırakıyor. Bölge Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan görüntüleri izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor.

Mandaların belgeselleri aratmayan yolculuğu, havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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