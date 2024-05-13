Kayseri'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ağaçta mahsur kalan Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet mahallesi Toklar caddesi üzerinde bulunan söğüt ağacına çıkan ve günlerdir inemeyen kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada mahsur kalan kedi ağaçtan indirildi.

Vatandaşlar da kediyi kurtaran ekiplere teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ