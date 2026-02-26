Erciyes yolu trafiğe kapandı
Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Tipi ve kar yağışı nedeniyle Hisarcık - Taşmekan mevkiinden Hacılar mevkiinden ve Develi mevkiinden ulaşım çift yönlü olarak tüm araçlara kapatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı