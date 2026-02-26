Erciyes yolu trafiğe kapandı

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erciyes yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Tipi ve kar yağışı nedeniyle Hisarcık - Taşmekan mevkiinden Hacılar mevkiinden ve Develi mevkiinden ulaşım çift yönlü olarak tüm araçlara kapatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı