Erciyes yolu trafiğe kapandı

Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Hisarcık - Taşmekan, Hacılar ve Develi mevkiinden ulaşım çift yönlü olarak kapatıldı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erciyes yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Tipi ve kar yağışı nedeniyle Hisarcık - Taşmekan mevkiinden Hacılar mevkiinden ve Develi mevkiinden ulaşım çift yönlü olarak tüm araçlara kapatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
