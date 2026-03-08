Kayseri'de kadınlar kadın hakları için yürüdü

Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadınlar Platformu tarafından kadın hakları için yürüyüş düzenlendi.

Sivas caddesi üzerinde bulunan bir AVM önünde toplanan yaklaşık 300 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşlerinin ardından basın açıklaması gerçekleştiren Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu; "Bugün 8 Mart; kadın emeğinin, direncinin ve eşitlik mücadelesinin günüdür. Bugün, insanca çalışma şartları için direnen kadın işçilerin mirasının günüdür. Farklı kurum ve görüşlerden kadınlar bugün burada bir aradayız. Coğrafyalarımız farklı, kültürlerimiz farklı olsa da kadınların yaşadıkları ortaktır. Kadınların yaşadığı eşitsizlik ve adaletsizlik ortaktır. Afganistan'da kız çocuklarının eğitim haklarının elinden alınması da, İran'da kadınların özgürlük taleplerinin bastırılması da bizim sorunumuzdur. Savaş bölgelerinde evini, hayatını ve evlatlarını kaybeden kadınların acısı hepimizin acısıdır. Kadın cinayetleri durmuyor. Günde en az bir kadın katlediliyor. Türkiye'de aynı gün 6 kadın katledildi" dedi.

"Bu tablo bir tesadüf değildir"

Kadın cinayetlerine değinen Karaoğlu; "2026 yılının ilk ayında 22 kadın öldürüldü. 14 kadının ölümü ise kayıtlara şüpheli olarak geçti. Bu tablo bir tesadüf değildir. Şiddet yalnızca evlerde yaşanmıyor. Henüz birkaç gün önce İstanbul'da bir okulda öğretmen Fatma Nur Özçelik, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bir öğretmen, bir kadın, bir eğitim emekçisi. Yine birkaç gün önce Türkiye'nin yüreğini yakan başka bir olay yaşandı. Fatma Nur Çelik ve 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. 8 Mart aynı zamanda kadın emeğinin günüdür. İşten ilk çıkarılan kişi kadın oluyor. Güvencesiz çalışmaya en çok kadınlar itiliyor. Ev içi bakım yükü kadınların omuzlarında kalıyor. Kadınlar çalışsa bile eşit işe eşit ücret alamıyor. Kadın emeğinin görünmez kılınmasına ve değersizleştirilmesine karşı çıkıyoruz. Kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi büyütüyoruz. Kadın emeğinin görünür olması için çalışıyoruz. Ekonomik eşitsizliklere karşı ses çıkarıyoruz. Afganistanlı, İranlı ve dünyanın her yerindeki kadınlarla dayanışma kuruyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı