Kayseri'de Hacı Kılıç Camii'nde İtikaf İbadeti Yoğun İlgi Görüyor

Kayseri'de yaklaşık 8 asırlık Hacı Kılıç Camii ve Medresesi'nde itikafa giren vatandaşlar geceleri ibadetle geçirirken, gündüz de oruç tutuyor.

Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesi'ni aramak için yapılan itikaf ibadetine Kayserili vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kocasinan ilçesinde bulunan yaklaşık 8 asırlık Hacı Kılıç Camii ve Medresesi'nde itikafa giren vatandaşlar geceleri ibadetle geçirirken, gündüz de oruç tutuyor.

İtikafa giren Şükrü Kaya, "Ramazan'ın son 10 günü itikafa girmeye karar verdik ve buraya geldik. İtikaf, Peygamber Efendimizin her Ramazan'ın son 10 gününde girdiği bir sünnettir. Biz de bu sünneti yaşamak için toplandık ve itikafa girdik. Burada 60 kişiyiz. Peygamber Efendimiz, 'Kadir Gecesini Ramazan'ın son 10 gününde tekli gecelerde arayın' diye buyurmuş. Biz de itikaf ile Kadir Gecesini arıyoruz" dedi.

İtikafa giren Yunus Özdemir de, Hazreti Peygamber'in sünnetini yerine getirdikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, vatandaşları da itikafa davet etti.

İtikaf nasıl yapılır?

İtikafa giren kimse, camide yer-içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu kadar camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabii ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması halinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hallerin dışında camiden çıkarsa itikafı bozulur. - KAYSERİ