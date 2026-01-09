Haberler

Kar yağışının ardından Erciyes'te kartpostallık görüntüler

Kar yağışının ardından Erciyes'te kartpostallık görüntüler
Güncelleme:
Kayseri'de gece etkili olan kar yağışı, Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığını 130 santime çıkardı. Beyaz örtüyle kaplanan dağ, kartpostallık manzaralar sundu.

Kayseri'de gece etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 13 santimi bulan Erciyes'te kartpostallık görüntüler oluştu.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı, gece yerini kara bıraktı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde de gece boyunca kar yağışı etkisini sürdürdü. Yağan karla birlikte kar kalınlığının 130 santime ulaştığı Erciyes Dağı, beyaz örtüyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Erciyes'e giden yollar, pistler ve dağ havadan dron ile görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
