Kar yağışının ardından Erciyes'te kartpostallık görüntüler
Kayseri'de gece etkili olan kar yağışı, Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığını 130 santime çıkardı. Beyaz örtüyle kaplanan dağ, kartpostallık manzaralar sundu.
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı, gece yerini kara bıraktı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde de gece boyunca kar yağışı etkisini sürdürdü. Yağan karla birlikte kar kalınlığının 130 santime ulaştığı Erciyes Dağı, beyaz örtüyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Erciyes'e giden yollar, pistler ve dağ havadan dron ile görüntülendi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel