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Kayseri'de Dünya Su Günü etkinliği düzenlendi

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Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Doğalgaz Kaloriferciler Sondaj ve İnşaat Tenekecileri ve Malzemeleri Satıcıları Odası tarafından 22 Mart Dünya Su Günü'nde farkındalık oluşturmak için vatandaşlara musluk contası dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Doğalgaz Kaloriferciler Sondaj ve İnşaat Tenekecileri ve Malzemeleri Satıcıları Odası Başkanı Mehmet Faruk Vural ve oda yönetimi katıldı. Etkinlikte, suyun önemini vurgulamak için vatandaşlara musluk contası ve broşür dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı. Burada bir konuşma yapan Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Doğalgaz Kaloriferciler Sondaj ve İnşaat Tenekecileri ve Malzemeleri Satıcıları Odası Başkanı Mehmet Faruk Vural, "1993 yılında Birleşmiş Milletler genel kurulu tarafından dünyada giderek büyüyen su sorununa dikkat çekmek için 22 Mart Dünya Su Günü olarak ilan edilmiştir. Yaşamın temel taşı su hayati bir öneme sahiptir. Nüfusun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz bir dönemdeyiz. Bu dönemde bizlere büyük görevler düşmektedir. Unutmayalım ki doğumdan ölüme kadar suya ihtiyacımız var. Pişirme, temizleme, yıkama, ve içme maksatlı su kullanımından birkaç notaya dikkat ederek, harcamanızı kısabilirsiniz. Sebze ve meyvelerinizi akar suyun altından yıkamak yerine, bir kabın içinde yıkayın. Yıkama sularını daha sonra çiçeklerinizi sulamak için tekrar kullanın. Elde bulaşık yıkarken, mümkün olan en az miktarda deterjan kullanın. Daha az deterjanı durulamak daha kolaydır. Sadece ihtiyacınız olduğu kadar su ısıtın. Böylece elektrik ve gaz masrafından da kısabilirsiniz. Bulaşık makinenizi tamamen dolduğunda çalıştırın. Sıcak su tertibatınızda termostat ayarının çok yüksek olmamasına itina gösterin. Aşırı derecede ısınmış suyu soğuk suyla ılıtmaya çalışmak israftır. Banyo suyunun ısınmasını beklerken suyu bir kovaya doldurun. Yıkanacağınız zaman küveti doldurmayı değil, duş yapmayı tercih edin. Dişlerinizi fırçalarken, yüzünüzü yıkarken suyu akar vaziyette bırakmayın. Bu şekilde günde 10 litreye yakın su tasarruf edersiniz. Musluklarınız su damlatıyorsa mutlaka tamir ettirin. Damlayan musluklar günde 30-200 litre suyun ziyan olmasına sebep olur" ifadelerini kullandı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da su tasarrufu konusunun çok önemli olduğunu söyleyerek, vatandaşların Dünya Su Günü'nü kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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