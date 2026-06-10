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Kayseri'de 'Çocuklarda Sınav Kaygısına Yaklaşım' eğitimi verildi

Kayseri'de 'Çocuklarda Sınav Kaygısına Yaklaşım' eğitimi verildi
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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitimde, çocuklarda sınav kaygısı ve aile desteği konuları ele alındı.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda, Kayseri Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nursena Işın tarafından 'Çocuklarda Sınav Kaygısına Yaklaşım' konulu eğitim gerçekleştirildi.

Eğitime, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Duygu Horoz, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu, Uzm. Dr. Seçkin Özsaydı, Personel Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, Başkan Yardımcısı Erdal Durnacı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Doğan, birim uzmanları ve personeller katıldı. Eğitimde; sınav sürecinde çocuklara nasıl destek olunabileceği, sınav ve aile sistemi arasındaki ilişki, aile içindeki kaygının çocuklara yansıması, sınav kaygısının tanımı ve belirtileri, ebeveynlerin farkında olmadan kaygıyı artıran tutumları ile ebeveynlerin çocuklarına karşı nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği konuları ele alındı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitim programında, sınav dönemlerinde çocukların psikolojik iyi oluşlarını desteklemeye yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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