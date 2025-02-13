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Kayseri'de AFAD'dan Arama-Kurtarma Eğitimi

Kayseri'de AFAD'dan Arama-Kurtarma Eğitimi
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AFAD Kayseri İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve telekom personeline arama-kurtarma eğitimi verdi. Eğitimler, muhtemel depremlerde etkin müdahale için tüm personeli hazırlamak amacıyla devam ediyor.

Afad Kayseri İl Müdürlüğü'nce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ile telekom personellerine arama-kurtarma eğitimi verildi.

Muhtemel depremlerde arama -kurtarma faaliyetlerine katılacak kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına AFAD tarafından verilen eğitimler devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde personeller; teorik ve sahada pratik yaparak çalışmalara hazır hale getiriliyor. Muhtemel felaketlerde hazır olmak için bütün teşkilatlara seferberlik başlatıldığını aktaran AFAD İl Müdürü Rifat Genç; "Ülkemizde 100 bin arama - kurtarma personeli yetiştirmek adına İçişleri Bakanımız ve AFAD Başkanımızın talimatları üzerine birçok kamu kurum kuruluşu, sivil toplum kuruluşları ile birlikte eğitim seferberliği başlattık. Bunlardan bir tanesi de bugün Kayseri'de zorlu kış şartları içerisinde devam eden telekom ve İl Emniyet Müdürlüğü'müze bağlı çevik kuvvet ekiplerimiz; depremde arama kurtarma eğitimi, yani enkaz içerisinde direk canlı çıkartmaya yönelik eğitim alıyorlar. Bu çerçevede 27 kişilik telekom ekibi, hafif düzeyde arama - kurtarma akreditasyon sınavına hazır olmak için eğitimlerini tamamlayacak. Gönüllü arkadaşlarımızın tamamı 'inşallah olmaz' dediğimiz afetlerde görev almak üzere bizzat hazır olacaklar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda İl Emniyet Müdürlüğü'müze bağlı çevik kuvvet ekiplerimizin de sayısını 167'ye çıkarttık. Onların eğitimleri de sürekli devam ediyor. Bu kapsamda da emniyetimiz hem güvenlik, asayiş, trafik hizmetlerinin yanında muhtemel depremlerde de direk arama - kurtarma faaliyetlerine de destek verecekler. İnşallah yaşamayız ama, ülkemizin daima hazır olması için bütün teşkilatlarla birlikte yoğun bir seferberlik başlatıldı. Bu yüzden kar, kış demeden eğitim faaliyetleri devam ediyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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