Kayseri'de 8 Kaymakamın Yeri Değişti

Kayseri'de 8 Kaymakamın Yeri Değişti
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Kayseri'de 8 kaymakamın ataması yapıldı. Çeşitli illere atanan kaymakamlar arasında Talas ve Kocasinan kaymakamlarının da yer değiştirdiği belirtildi.

Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Kayseri'de 8 kaymakamın yeri değişti.

Kararnameye göre; Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez Kocaeli Darıca Kaymakamlığına, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay Aydın İncirliova Kaymakamlığına, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen Balıkesir Susurluk Kaymakamlığına, Yeşilhisar Kaymakamı Cüneyt Caner Hacılar Kaymakamlığına, Develi Kaymakamı Yusuf Turan Şanlıurfa Eyyübiye Kaymakamlığına, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu Ağrı Patnos Kaymakamlığına, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya Mardin Midyat Kaymakamlığına ve Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya da Hatay Kumlu Kaymakamlığına atandı.

Öte yandan da Talas Kaymakamlığına Balıkesir Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Kocasinan Kaymakamlığına İstanbul Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Bünyan Kaymakamlığına Van Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Develi Kaymakamlığına Sakarya Kaynarca kaymakamı Selim Çomaklı, Hacılar Kaymakamlığına Yeşilhisar Kaymakamı Cüneyt Caner, Yahyalı Kaymakamlığına ise Elazığ Alacakaya Kaymakamı Hamza Selçuk Atandı.

Kararnameye göre Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya Adana Vali Yardımcısı olurken, Kayseri Vali Yardımcılığı'na İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı atandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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