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Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliklerle Kutlandı

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliklerle Kutlandı
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle öğretmenleri onurlandırdı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğretmenliğin önemine vurgu yaptı ve tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü ; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk heykeline çenek sunma programı ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Programda açıklama yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak; "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu vesileyle öncelikle Kayserimizde görev yapan 23 bin öğretmenimizin ve Türkiye'de yaklaşık 1 milyonu aşan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlik mesleği, hepimizin bildiği üzere insanlık tarihiyle eşdeğer bir meslektir. İnsanın var olduğu, çocuğun olduğu her yerde öğretmen var olacaktır. İnsanın şişlenmesi, çocuğun yetiştirilmesi aileden sonra öğretmenimizin sorumluluğundadır. Bizler ilim, irfan ordusu olarak tüm toplumun müreffeh bir seviyeye çıkması, daha nitelikli eğitimin yapılması için gayret eden bir meslek grubuyuz. Bu anlamda tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayserimizde de bu yıl Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir eğitim, öğretim süreci başlattık. Daha nitelikli bir eğitimin, insanımızın daha mutlu bir dünyaya doğabilmesi için öğretmenlerimizle beraber gayretimizi sürdürüyoruz. Aslı olan şey erdemli bir toplum yetiştirmektir. Erdemli toplum ancak erdemli insanların elinde yetişir diyoruz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz; erdemleriyle beraber huzurlu toplum meydana getirmesi için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edecektir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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